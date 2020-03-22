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Virüs tehdidinden Edirne'ye kaçtılar

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilinde Mayıs ayında başlayan tatil sezonu erken başladı.

22.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:20
Virüs tehdidinden Edirne'ye kaçtılar

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilinde Mayıs ayında başlayan tatil sezonu erken başladı. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerden korona virüsü endişesiyle Erikli'ye gelen vatandaşlar, sahildeki evlerinde kendilerini izole ediyorlar.

Korona virüsünün Türkiye'de yayılmasının ardından birçok vatandaş evlerine kapanmaya başladı. Virüs tehdidinden korkan bazı vatandaşlar ise her yaz geldikleri Erikli'ye bu sezon erken geldi. Sahil kasabasında olup çok daha az insanla temas etmenin avantajlı olduğunu kaydeden Ferdan Güner, "Burada marketimiz var, hijyene dikkat ediyor diye düşünüyorum. En azından marketlerdeki yağmaları yaşamıyorum. İstediğimi bulabiliyorum" dedi.

Okulların tatil olması nedeniyle evden derslerine devam eden Sudenaz Asar ise, "Şu an İstanbul'da olsam dört duvar arasında kalacaktım. Her yere gitmeye korkuyoruz. Hiçbir yere çıkamıyoruz. En azından burada köpeklerimizi gezdirmeye çıkabiliyoruz. Sahilde bir süre yürüyüş yapıp geri dönebiliyoruz. Kalabalık da olmadığı için daha rahatız" diye konuştu.

Birkaç ayda bir Erikli'deki evlerini kontrole gelip tadilat yaptığını belirten Ufuk Molla da, "Özellikle de bu virüs davasından dolayı İstanbul'da kapalı ortamda sürekli olarak bulunmak insan hayatını sıkıcı hale getiriyor. Hareket kabiliyetiniz azalıyor. Psikolojik sorunlar da yaratıyor. Buraya ucu açık olarak geldik. Üniversitede okuyan oğlumuz var, onun da okulu tatil, yani artık İstanbul'da oturmamızın da bir anlamı kalmadı. Kendimizi burada tecrit edeceğiz. Buraya ucu açık olarak geldik" dedi.

Zamanla kendileri gibi birçok insanın da Erikli'ye gelmesi ile başta sağlık konusunda ihtiyaçların olacağını belirten Molla, sezon dönemi olmaması nedeniyle kapalı olan Keşan Devlet Hastanesi Kerami Mercan Semt Polikliniği'nin açılmasını da istedi. Molla, "Burada kış döneminde kapalı olan bir poliklinik var. Burası şimdi açılıp aktif hale getirilirse bizim gibi düşünüp buralara kaçan insanların büyük hastanelere gidip yoğunluk yaratmamaları anlamında faydalı olacaktır. Vatandaşlarımız buradan istifade edebileceklerdir" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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