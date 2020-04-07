Virüs tehdidi sürecinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtımı yapacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Virüs tehdidi sürecinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtımı yapacak - Haber
Aydın, Söke, Yerel

Virüs tehdidi sürecinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtımı yapacak

Virüs tehdidi sürecinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtımı yapacak Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını, ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirirken; bu zorlu süreç Türk toplumu içinde dayanışma ruhunu da canlandırdı.

07.04.2020 22:11 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:12
Virüs tehdidi sürecinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtımı yapacak

Virüs tehdidi sürecinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtımı yapacak

AYDIN - Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını, ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirirken; bu zorlu süreç Türk toplumu içinde dayanışma ruhunu da canlandırdı. Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren fırıncı, salgınla mücadele sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı yapmaya başladı.

Bu duyarlı davranış başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere başka yardımseverleri de harekete geçirdi. Fırın işletmecisi Cemal İlboğa işletme olarak kendi dağıtımlarının yanında başka hayırseverlerle, ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya da başladı.

Başlattığı hareketi kampanya değil, yardımlaşma ve dayanışma olarak nitelendiren Sökeli fırıncı Cemal İlboğa; "Korona virüs salgın sürecinde işsiz kalan, ekonomik durumu çok bozulan insanlarımız var. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyoruz. Fırından gelip aldıkları gibi, biz 65 yaş üzerine kendimiz dağıtıyoruz. Paylaştıkça büyür" dedi.

Olumlu tepkilerle karşılaştıklarını belirten Cemal İlboğa; destek olmak isteyen çok sayıda hayırseverinde de kendilerine ulaştığını ve onların ekmek yardımlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Virüs tehdidi sürecinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtımı yapacak

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Virüs tehdidi sürecinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtımı yapacak
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Danla, Cemal'in videosunu ifşa etti! İzleyenler kahkahaya boğuldu Haber
Danla, Cemal'in videosunu ifşa etti! İzleyenler kahkahaya boğuldu
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haber
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haber
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu Haber
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi Haber
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haber
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Elia, 'Artık dolu statta oynamak istiyorum' diyerek ayrılık kararı aldı
Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Fatih Terim'in yakın arkadaşı Alessandro Rialti, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fatih Terim'in yakın arkadaşı Alessandro Rialti, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir
Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi: Önce kendi insanına yardım et
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi: Önce kendi insanına yardım et
Anne babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi
Anne babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi
Annesi vefat eden Suzan Kardeş'ten duygusal paylaşım: Hak ettiğin gibi uğurlayamadık
Annesi vefat eden Suzan Kardeş'ten duygusal paylaşım: Hak ettiğin gibi uğurlayamadık
Aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı
Aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Dilan Çıtak Simge Sağın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Daha Fazla Tv Bursa Polis Antalya
Şu an buradasınız: Virüs tehdidi sürecinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtımı yapacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 23:26:17. #1.15#
title