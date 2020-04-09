Virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan şahıslara polis darbesi
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Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan şahıslara polis darbesi

Eskişehir'de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde, kapalı olması gereken bir dernek binasında kumar oynarken yakalanan 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira ceza kesilirken, dernek yetkilisi polis ekiplerince gözaltına alındı.

09.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:58
Virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan şahıslara polis darbesi

Eskişehir'de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde, kapalı olması gereken bir dernek binasında kumar oynarken yakalanan 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira ceza kesilirken, dernek yetkilisi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; olay Cumhuriye Mahallesi İş Bulma Sokak üzerinde yaşandı. Dün akşam saat 21.15 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sokak üzerinde bulunan ve Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir derneğe baskın gerçekleştirdi. Dernek içerisine giren ekipler, kumar oynadığı iddia edilen toplam 7 şahsı iki masa etrafında okey ve iskambil kağıtları ile oyun oynarken yakaladı.

Polis ekiplerince, yakalanan 6 şahsa ayrı ayrı 'Karantina Tedbirlerine Uymamaktan' 3 bin 150 TL idari para cezası, dernek yetkilisi olan şüpheli N.Ç. isimli şahsa ise, yine 'Karantina Tedbirlerine Uymamak' suçundan 3 bin 150 TL idari yaptırım ve Kumar Oynatmak İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından ayrı ayrı adli işlem başlatılarak gözaltına alındı.

Öte yandan gerçekleşen polis baskında 7 şahsa toplam 22 bin 50 TL idari para cezası uygulanırken, şüpheli N.Ç. adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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