Virüs tedbirleri kapsamında 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 149 bin 382 iş yerinin faaliyetlerine ara verdiği açıklandı.
19.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:05
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 149 bin 382 iş yerinin faaliyetlerine ara verdiği açıklandı.
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Kaynak: Dunya.com