Virüs tatili yapmadılar, bebekleriyle seraya taşındılar
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Antalya, Kumluca

Virüs tatili yapmadılar, bebekleriyle seraya taşındılar

Virüs tatili yapmadılar, bebekleriyle seraya taşındılar Antalya'da çiftçiler virüs tatili yapmadan aralıksız çalışmaya devam ediyor Herkes eve kapandı onların iş yükü arttı, bebekleriyle seralara taşındılar 38 derecelik seralarda 7/24 üzerinden mesai yapıyorlar Antalya'nın Kumluca...

25.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:15
Virüs tatili yapmadılar, bebekleriyle seraya taşındılar

Virüs tatili yapmadılar, bebekleriyle seraya taşındılar

Antalya'da çiftçiler virüs tatili yapmadan aralıksız çalışmaya devam ediyor

Herkes eve kapandı onların iş yükü arttı, bebekleriyle seralara taşındılar

38 derecelik seralarda 7/24 üzerinden mesai yapıyorlar

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesinde çiftçiler, Korona virüse rağmen üretime devam ediyor. Sokağa çıkmayan ancak evlerinde de durmayan çiftçiler, günlerini üretime katkı için 38 derece sıcaklığa sahip seralarda çalışarak geçiyor. Herkesin eve kapanmasına rağmen iş yükleri artan üreticiler seralarda yetiştirdikleri sebzelerin günlük işçiliğinin olduğunu belirterek " Bizim Korona Virüsü tatilimiz yok, üretmek mecburiyetindeyiz. Biz üretmezsek ne sebze ne meyve olur bu zamanda " dediler. Kadın çalışanlar ise bebekleriyle birlikte seraya gelip çalışıyor.

Üretici Mesut Sağlam, 24 saat seraların içinden çıkmadıklarını ve neredeyse çocuklarından çok ürünlere özen gösterdiklerini belirterek " Evde durmuyoruz ama seralarımızın içindeyiz. Virüs tatili yapmıyoruz. Evimizde kalmıyoruz. Millet için vatandaşımız için üretiyoruz. Millet gıdasız kalmasın diye biz üretmek zorundayız. Kendi çocuklarımız bile bizimle birlikte seranın içinde duruyor. Bizim yaşama alanımız seranın içi, başka alanımız yok. Çarşıya çıkmıyoruz. Mecbur kalırsak çıkıyoruz. Alıp dönüyoruz" dedi.

Semra Karadon ise 7/24 seralarda çılaşmaya devam ettiklerini belirterek " Evde kalamıyoruz ama kendimizi seralarda izole ediyoruz. Ailecek buradayız." dedi.

Kumluca tarımsal kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Çetin ise; "Kumluca Türkiye'nin sebze meyve ihtiyacını karşılayan bir bölge. Ülkemizin yaşadığı şu zor süreçte cefakar Kumluca çiftçisi ülkemizi doyurmaya, onlara sağlıklı gıda ulaştırmaya gayret ediyor. Virüs salgını sürecinde kesinlikle sebze meyve tüketmeye devam etmelisiniz. Çünkü biz sizler için sağlıklı sebze meyve üretiyoruz. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. 38 derecede bir virüsün yaşama imkanı olmadığını söylüyor uzmanlar. Seranın içi 38 derece. Bu insanlar 38 derecede çalışmaya devam ediyor. Onun için sebze meyveyi güvenle yiyebilirsiniz. Sebze yiyin sağlıklı kalın" dedi.

Virüs tatili yapmadılar, bebekleriyle seraya taşındılar

Kaynak: İHA

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Virüs tatili yapmadılar, bebekleriyle seraya taşındılar

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