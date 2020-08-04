Virüs sonrası çadır turizmine rağbet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Virüs sonrası çadır turizmine rağbet

Virüs sonrası çadır turizmine rağbet Korona virüs salgını sonrası uzun süreli tatile çıkacak vatandaşların tatil tercihlerini otel yerine daha güvenli ve sakinliği nedeniyle küçük çadırlara tercih etti.

04.08.2020 11:56 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:14

Virüs sonrası çadır turizmine rağbet

Korona virüs salgını sonrası uzun süreli tatile çıkacak vatandaşların tatil tercihlerini otel yerine daha güvenli ve sakinliği nedeniyle küçük çadırlara tercih etti.

MUĞLA - Mart ayında tüm dünyada ilan edilen pandemi sonrası, Türkiye'de yeni normal yaşama geçilmesi ile vatandaşların tatil tercihlerini de değiştirdi.

Pandemi sonrası tatil için aracı olmayan tatilciler toplu taşıma araçları yerine kiralık aracı tercih ederken, otel, tatil köyü ve apart türü konaklama tesisleri yerine de çadır tatili ön plana çıktı. Tek başına tatile çıkanlar tek kişilik çadırı tercih ederken, aileler de bütçelerine göre aldıkları çadırlar ile ormanlık alanlara akın etti.

Muğla'nın Fethiye, Göcek, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Datça, Marmaris, Ula, Bodrum ve Milas Ören gibi çadır turizmine elverişli bölgelerde kordona virüs sonrası çadır turizmine büyük rağbet var. Vatandaşlar çadır turizminin hem sakin, hem de daha güvenli olduğuna dikkat çekti.

Ula'nın Akyaka Mahallesi Çınar koyunda yüzlerce vatandaş çamların altında denize sıfır sakin ve güvenli bir tatili tercih etti. Tatilciler, "Özellikle pandemi sonrası toplu yerlerden uzaklaşmak ve doğa ile iç içe olmak için çadır kurmayı tercih ettik. Hem daha samimi bir ortam oluyor, hem de eğer bulunduğumuz ortamda rahatsız olduğumuz bir durum olursa başka yerlere çadır kurabiliyoruz. Hem sağlık açısından, hem de bizim eğlenmemiz ve iç içe samimi bir ortamda tatil yapmak için bizim için daha elverişli" dedi.

Pandemi sonrası vatandaşların tatil tercihlerinin değiştiğini belirten başka bir tatilci, "Pandemi sonrası tatil tercihi tabi ki değişti. Değişmese bile ben her zaman doğayı seviyorum. Doğa çok güzel. Kendin yap kendin ye, kendin pişir. Deniz dibimizde. Karışan yok. Bunun yanında sakin ve temiz hava. Ben sahili sevmem" dedi.

Virüs sonrası çadır turizmine rağbet

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi Güncel
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı Ekonomi
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Güncel
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Ekonomi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda Ekonomi
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu...
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada
Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Bakan Albayrak 'Tarihi bir dönüm noktası' deyip duyurdu: İmalat PMI Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyede
Bakan Albayrak "Tarihi bir dönüm noktası" deyip duyurdu: İmalat PMI Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyede
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Trabzonspor, Mohamed Elneny'yi kiralamak için Arsenal'e teklif yaptı
Trabzonspor, Mohamed Elneny'yi kiralamak için Arsenal'e teklif yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Osman Kavala Fatih Sultan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Barış Manço Serdar Ortaç Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Mehmet Topal Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Çeşme Milli Beşiktaş
Şu an buradasınız: Virüs sonrası çadır turizmine rağbet - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 13:04:35. #1.15#
title