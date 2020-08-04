Virüs sonrası çadır turizmine rağbet
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Virüs sonrası çadır turizmine rağbet

Mart ayında tüm dünyada ilan edilen pandemi sonrası, Türkiye'de yeni normal yaşama geçilmesi ile vatandaşların tatil tercihlerini de değiştirdi.

Virüs sonrası çadır turizmine rağbet
04.08.2020 11:49 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:00

Mart ayında tüm dünyada ilan edilen pandemi sonrası, Türkiye'de yeni normal yaşama geçilmesi ile vatandaşların tatil tercihlerini de değiştirdi.

Pandemi sonrası tatil için aracı olmayan tatilciler toplu taşıma araçları yerine kiralık aracı tercih ederken, otel, tatil köyü ve apart türü konaklama tesisleri yerine de çadır tatili ön plana çıktı. Tek başına tatile çıkanlar tek kişilik çadırı tercih ederken, aileler de bütçelerine göre aldıkları çadırlar ile ormanlık alanlara akın etti.

Muğla'nın Fethiye, Göcek, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Datça, Marmaris, Ula, Bodrum ve Milas Ören gibi çadır turizmine elverişli bölgelerde kordona virüs sonrası çadır turizmine büyük rağbet var. Vatandaşlar çadır turizminin hem sakin, hem de daha güvenli olduğuna dikkat çekti.

Ula'nın Akyaka Mahallesi Çınar koyunda yüzlerce vatandaş çamların altında denize sıfır sakin ve güvenli bir tatili tercih etti. Tatilciler, "Özellikle pandemi sonrası toplu yerlerden uzaklaşmak ve doğa ile iç içe olmak için çadır kurmayı tercih ettik. Hem daha samimi bir ortam oluyor, hem de eğer bulunduğumuz ortamda rahatsız olduğumuz bir durum olursa başka yerlere çadır kurabiliyoruz. Hem sağlık açısından, hem de bizim eğlenmemiz ve iç içe samimi bir ortamda tatil yapmak için bizim için daha elverişli" dedi.

Pandemi sonrası vatandaşların tatil tercihlerinin değiştiğini belirten başka bir tatilci, "Pandemi sonrası tatil tercihi tabi ki değişti. Değişmese bile ben her zaman doğayı seviyorum. Doğa çok güzel. Kendin yap kendin ye, kendin pişir. Deniz dibimizde. Karışan yok. Bunun yanında sakin ve temiz hava. Ben sahili sevmem" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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