'Virüs sıcak ekmekte barınmaz' kampanyasını başlatan Türk'ten örnek davranış
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Koronavirüs, Bulgaristan, Güncel

'Virüs sıcak ekmekte barınmaz' kampanyasını başlatan Türk'ten örnek davranış

Bulgaristan'ın Lülakovo köyünde aile fırınını işleten, Türk asıllı Ahmed Mehmed, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor durumda kalan yaşlılara ücretsiz sıcak ekmek dağıtıyor.

26.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:02
'Virüs sıcak ekmekte barınmaz' kampanyasını başlatan Türk'ten örnek davranış

Bulgaristan'ın Lülakovo köyünde aile fırınını işleten, Türk asıllı Ahmed Mehmed, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor durumda kalan yaşlılara ücretsiz sıcak ekmek dağıtıyor. Veliko Tırnovo Üniversitesinde Hukuk Fakültesinde okuyan Mehmed, bütün Bulgaristan'da yayılan "Virüs sıcak ekmekte barınmaz" kampanyasının da ilham kaynağı oldu.

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısına yakın 1600 nüfuslu Lülakovo köyünde yaşayan hukuk öğrencisi Ahmed Mehmed (29), aile fırınında pişirdiği ekmekleri, kendi köyünden ve çevrede bulunan 15 kadar köyden gelen, yoksul yaşlılara dağıtıyor. Bu örnek davranışı hakkında DHA'ya konuşan Mehmed, bu zor günlerde en sık duyduğu cümle "Allah senden razı olsun, Ahmed evladım!" olduğunu söyledi. Ahmed, salgın günlerinde zor zamanlar yaşayan ve temel gıda ihtiyaçlarını stok yapamayan yaşlılara, ücretsiz sıcak ekmek dağıtmaya karar verdiğini ifade etti. Mehmed, bu davranışını koronavirüs salgınında kendi üzerine düşen bir görev olarak düşündüğünü belirtti. Fırınında özel bir deftere ihtiyacı olanların isimlerini kaydeden genç hukuk öğrencisi Mehmed, fırına gelen kimseyi geri çevirmiyor. Kaydını tuttuğu defteri sayesinde iki minibüsüyle de zaman zaman fırına gelemeyen komşu köylerdeki yaşlılara sıcak ekmek götürüyor.

'VİRÜS SICAK EKMEKTE BARINMAZ'Bulgaristan'da devam eden sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle birçok işletme kepenkleri kapatırken, Ahmed Mehmed'in fırını, iki kat daha fazla çalışır duruma geldi. Mehmed'in bu hayırsever davranışı sosyal medyada hızlıca yayıldı ve binlerce kez paylaşıldı. Bölgede yaşayan gençlerin çoğu yurt dışında yaşadığı için yaşlıların zor durumda kaldığını dile getiren Mehmed, "Tamamen Türklerin yaşadığı bir bölgedenim, Ruen bölgesi. Lülakovo köyünden. Küçük bir fırınım var. Ailemin geçimini bununla sağlıyoruz. Ne yazık ki kötü günler geçiriyoruz. Büyük zorluklar içindeyiz şu anda. Yaşlı insanlarımız evinden çıkamıyor. Herkes evinde duruyor. Burada gençlerin çoğu yurt dışında çalıştığı için baktık ki birçok yaşlı krize rağmen, fırına gelmeye çalışıyor. 200 leva yani 100 euro maaşla insanlar ilaç mı alsın, yüz maskesi mi, yiyecek mi depolasın, insanlar bilemiyor. O yüzden sıcak ekmek çıkarmaya başladık. Virüs sıcak ekmekte barınmaz. 200 derecede pişiyor çünkü. Ekmek kutsal bir nimettir. İnsanlara ekmekle umut vermek istedik. Kötü günlerde iyi örnek olalım dedim" dedi.'HERKES EVİNDE KALSIN, EKMEĞİNİ DERT ETMESİN'Ahmed Mehmed sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi her gün mis gibi sıcak ekmek çıkarıyoruz. İhtiyacı olanlara, yaşlılara ve hastalara parasız ekmek veriyoruz. Bu virüsle mücadele günlerinde katkımız olsun istedik. İnsanların gözünde o mutluluğu görünce, ben de iyi iş yaptığımı anlıyorum. Bizim köyde insanlar hem hastalık derdinde hem ekmek derdinde. O yüzden evlerinde kalsınlar, ekmeğini dert etmesinler diye, bizim fırından ekmeği onlara evlerine parasız götürüyoruz. Zaman yardımseverlik ve dayanışma zamanı. O yüzden bu kötü günlerde iyi örnek olalım dedik. Bizim elimizden gelen bu". Veliko Tırnovo Üniversitesinde Hukuk Fakültesinde okuyan Mehmed, bütün Bulgaristan'da "Virüs sıcak ekmekte barınmaz" kampanyasının çığ gibi yayılmasına ilham veren gizli kahraman oldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Fırından ekmek alan yaşlılardan detaylarAhmed Medmed'in röportyajı

Köyden ve fırından detaylar


Kaynak: DHA

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