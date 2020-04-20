Virüs Sebepli Hastalıkların Tespitinde Tıbbi Köpekler Kullanılabilir
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Koronavirüs, İngiltere, Teknoloji

Virüs Sebepli Hastalıkların Tespitinde Tıbbi Köpekler Kullanılabilir

İngiltere'deki bilim adamları, tıbbi tespit köpeklerinin Koronavirüs vakalarını tanımlamaya yardımcı olabileceğine inanıyor.

20.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:53
Virüs Sebepli Hastalıkların Tespitinde Tıbbi Köpekler Kullanılabilir

İngiltere'deki bilim adamları, tıbbi tespit köpeklerinin Koronavirüs vakalarını tanımlamaya yardımcı olabileceğine inanıyor. Koronavirüse karşı tıbbi köpeklerin saatte 750 insanı koklayarak test eksikliği krizine çözüm olabilir.

Tıbbi tespit köpekleri zaten kanser, sıtma ve parkinson'u tanımlamak için kullanılıyor ancak İngiliz bilim insanları Koronavirüs tespitinde kullanılıp kullanılamayacağını araştırmaya başladı. Koronavirüse karşı tıbbi köpeklerin saatte 750 kişiyi koklayabilmesi de tespit konusunda umut verici olabilir.

Köpeklerin, Koronavirüs pandemisine cevap verme potansiyeli Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu (LSHTM), Durham Üniversitesi ve Tıbbi Tespit Köpekleri organizasyonu tarafından araştırılmakta. Araştırmada sunulan rapor sonucunda ilk denemeler başarılı olursa altı tane tıbbi Koronavirüs köpeği eğitmeyi planlıyorlar.

Koronavirüsün özel bir kokusu var mı?

Koronavirüse karşı tıbbi eğitimde köpeklerin Koronavirüslü maskeleri veya tanı kitlerini koklaması hedefleniyor. Eğer tıbbi köpekler bu virüsün ayırt edici kokusunu alırsa test kitlerine olan ihtyacın azalması söz konusu. Fakat Koronavirüse karşı tıbbi köpeklerin virüsü tanımlayıp tanıyamayacakları bilinmesi için birkaç hafta gerekiyor.

LSHTM'de kontrol departmanı başkanı Prof. James Logan şunları söyledi: "COVID-19'un henüz belirli bir kokusu olup olmadığını bilmiyoruz ancak diğer solunum hastalıklarının değiştiğini ve böylelikle kendine özel bir kokusunun olabileceğini düşünüyoruz."

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu sitesi üzerinden yayınlanan bilgilerde, köpeklerin virüse karşı nasıl kullanılabileceğine dair fikirler daha ayrıntılı verilmiş durumda.

Kaynak: Tamindir

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