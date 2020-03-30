Virüs savaşçılarına 'yüz kalkanı' İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ), korona virüse karşı gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarını hastalıktan korumak amacıyla, "yüz kalkanı" üretilmeye başlandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ), korona virüse karşı gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarını hastalıktan korumak amacıyla, "yüz kalkanı" üretilmeye başlandı. Lastik ve asetat kullanılarak üç boyutlu yazıcılar aracılığıyla hazırlanan ürün, yüzü kapattığı için olası bir bulaşı riskini en aza indirecek. Yüzü rahatsız etmeyen ve şeffaf yüzeyi sayesinde görmeyi de engellemeyen yüz kalkanı, en kısa sürede sağlık çalışanlarına ulaştırılacak. Sağlık çalışanları, kendileri için hazırlanan yüz kalkanını görev yaptıkları sırada da rahatlıkla kullanabilecek. Yüz kalkanı, lastikli yapısı sayesinde kolaylıkla takıp çıkarılabilecek.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Atölye Sorumlusu Argun Tanrıverdi, sağlık çalışanlarının korona virüsle mücadele sürecinde büyük gayret gösterdiğine dikkat çekerek onlara destek olmak amacıyla böyle bir çalışma başladığını belirtti. Tanrıverdi, "Elimizde, öğrencilerimizin kullanması için daha önce temin ettiğimiz çok sayıda malzeme vardı. Bunları değerlendirerek ne yapabileceğimizi düşündük. Üç boyutlu yazıcılar aracılığıyla da sağlık çalışanlarımız için yüz kalkanı oluşturabileceğimize karar verdik. Üniversitemizin sağladığı teknolojik imkanlar sayesinde üretime hemen başladık ve her gün devam ediyoruz. Belli bir sayı hedefi koymadan elimizden geldiği kadar yüz kalkanını üretmeyi hedefliyoruz. Oluşturduğumuz her yüz kalkanı, sağlık çalışanlarına ulaştırılacak ve onların daha güvenli bir ortamda görev yapmasına imkan sağlayacak. Sağlık çalışanları, hepimiz için örnek bir mücadele veriyor. Tüm zorlukların üstesinden gelerek, insanlara şifa dağıtmak için çalışıyor. Böylesine önemli ve kutsal bir görevi layıkıyla yerine getiren sağlık çalışanlarına bir nebze de olsa destek olabilmek mutluluk verici" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA