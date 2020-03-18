SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Virüs savaşçıları talebe yetişemiyor - Ekonomi
Türkiye, Çelebi, Ekonomi

Virüs savaşçıları talebe yetişemiyor

- 'Virüs' onlara yaradı Virüs savaşçıları talebe yetişemiyor Türkiye'de de korona virüsü vakaları görülmesi sonrasında vatandaştan gelen talep üzerine 24 saat esasıyla çalışan ilaçlama firmalarına gelen telefonlar susmuyor.

18.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:38
Virüs savaşçıları talebe yetişemiyor

- 'Virüs' onlara yaradı

Virüs savaşçıları talebe yetişemiyor

SAMSUN - Türkiye'de de korona virüsü vakaları görülmesi sonrasında vatandaştan gelen talep üzerine 24 saat esasıyla çalışan ilaçlama firmalarına gelen telefonlar susmuyor. Ekip sayılarını artıran ilaçlama firmaları dezenfekte işlerine yetişmeye çalışıyor.

Samsun'da bir ilaçlama firması sahibi olan Hayati Çelebi, korona virüsü vakaları sonrasında ilaçlama işlerinin durumunu değerlendirdi. 24 saat esaslı çalıştıklarını ve yine de işlere yetişmekte zorlandıklarına değinen Çelebi, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasının işlerini artırdığını ancak bir an önce virüsle mücadelenin kazanılması gerektiğini belirtti. Vatandaşların bu mücadelede panik olmaması ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı firmalarla çalışması konusunda dikkati çeken Çelebi, sağlığa zararlı bir işlem olmaması adına dezenfektede kullanılan ürünün öğrenilmesi gerektiği konusunda uyardı.

Gelen talep üzerine ekip sayısını artırdıklarını belirten Hayati Çelebi, "24 saat esaslı çalışıyoruz. Şu anda mevcut arkadaşların dışında takviye almaya da çalışıyoruz. Çünkü yetiştiremiyoruz. 1 hafta içerisinde 4-5 tona yakın bir ilaç kullanımımız oldu. 3 kişi çalışıyorduk, şu anda 20 kişiye ulaştık. Günde yaklaşık 100, 120 noktaya ulaşabiliyoruz. Her ekip ayrı ayrı çalışıyor. Fahiş bir fiyat vermiyoruz, vatandaşa hizmet etmeye çalışıyoruz. Küçük bir evin 50 TL'den başlayıp apartman bazında 200 - 250 TL'ye kadar çıkabiliyor. Telefonumuz 24 saat açık. Şu anda halkımızda gerçekten duyarlılık var ve telefonlarımız susmuyor. Para kazanmanın ticaretin dışında gerçekten insanlara faydalı olmak da bizim için gurur verici bir şey. İnşallah bu virüs tez zamanda gider, bu halkın da tedirginliği de biter" dedi.

Vatandaşların bilinçsiz kişilere bu işleri yaptırmamasını isteyen Çelebi, "Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün onay vermiş olduğu bir dezenfektan kullanıyoruz. Bunun dışında kullanılanlar zaten etki etmiyor, aynı zamanda sağlıkla da oynanabiliyor. Vatandaşlarımız lütfen bu konuya duyarlılığını göstermeleri için Sağlık Bakanlığı onaylı ruhsatlı firmalarla çalışsınlar. Dezenfekte işlemi sonrasında da ilgili firmadan yapılan işlemi gösteren belge alsınlar" diye konuştu.

İşlerin arttığını ancak panik halinin sona ermesini istediklerini belirten Çelebi, "Gece gündüz 24 saat çalışmamız devam ediyor. Tamam, ticaret yapıyoruz ama bir nevi insanların şu panik halinin bir an önce giderilmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İtalya'da bir günde en yüksek ölüm! Korona bilançosu ağırlaşıyor Ekonomi
İtalya'da bir günde en yüksek ölüm! Korona bilançosu ağırlaşıyor
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Ekonomi
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Ekonomi
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Ekonomi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Ekonomi
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti Ekonomi
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz
Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor
Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
Erdoğan 'Güzel bir tablo bizi bekliyor' deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
'Paniğe gerek yok' uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor
Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan Mehmet Ersoy Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Meryem Uzerli Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Vatandaş
Şu an buradasınız: Virüs savaşçıları talebe yetişemiyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 20:47:04. #1.14#
title