Virüs salgınına rağmen kumar masası kurdular
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Virüs salgınına rağmen kumar masası kurdular - Haber
Polis, Fatih, 3. Sayfa

Virüs salgınına rağmen kumar masası kurdular

Virüs salgınına rağmen kumar masası kurdular Virüs önlemlerini hiçe sayıp kumar oynayanlara operasyon kamerada Fatih'te korona virüs(Covid-19) nedeniyle alınan tedbirleri ihlal eden ve bir araya gelerek kumar oynayan kişilere baskın düzenledi.

01.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:19
Virüs salgınına rağmen kumar masası kurdular

Virüs salgınına rağmen kumar masası kurdular

Virüs önlemlerini hiçe sayıp kumar oynayanlara operasyon kamerada

İSTANBUL - Fatih'te korona virüs(Covid-19) nedeniyle alınan tedbirleri ihlal eden ve bir araya gelerek kumar oynayan kişilere baskın düzenledi. Kuralları ihlal eden işletme sahibine polis güçleri tarafından ceza kesildi. Virüs önlemlerini hiçe sayıp kumar oynayanlara operasyon anı saniye saniye görüntülendi.

Alınan bilgilere göre, Fatih İlçe Müdürlüğü görevlileri, COVİD-19 tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimlerde Mesihpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın 4. katında "Sanal Tombala" olarak adlandırılan kumar oynatıldığı yönünde bilgi edindi. Alına ihbarı değerlendiren ilçe polisi, söz konusu adrese gece saat 02.30 sıralarında baskın düzenledi. Yapılan denetimlerde, ruhsat belgesi bulunmayan iş yerinde 15 adet bilgisayar bulunduğu ve ekranlarda bir site üzerinden sanal tombala oynatıldığı tespit edildi. Baskın yapılan iş yerinin yan odasında yapılan incelemelerde ise bir masa üzerindeki 500 TL para, 104 adet iskambil kağıdı ve oyun pullarına el konuldu.

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek yasa dışı kumar oynatan iş yeri sahibi Reşit U. adlı kişiye ise "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan idari işlem, "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli Reşit U., aynı gün sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Virüs salgınına rağmen kumar masası kurdular

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Virüs salgınına rağmen kumar masası kurdular
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi Haber
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haber
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haber
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Türkiye'nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağışladı Haber
Türkiye'nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağışladı
Koronanın vurduğu ABD'de durumun vahametini en iyi anlatan kare! Haber
Koronanın vurduğu ABD'de durumun vahametini en iyi anlatan kare!
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Gökhan Özoğuz, CHP'li belediyelerin yardım kampanyasının bloke eden Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi
Gökhan Özoğuz, CHP'li belediyelerin yardım kampanyasının bloke eden Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs salgını devam ederken lens takmayın
Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs salgını devam ederken lens takmayın
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı
İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti
İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı
İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım...
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Ferhat Göçer İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Malcolm Thomas Radamel Falcao Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Polis Türk Lirası Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Virüs salgınına rağmen kumar masası kurdular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 14:58:29. #1.15#
title