‘Virüs salgını ticarette mücbir sebep olabilir’
Koronavirüs, uluslararası ticaretin aksamasına yol açıyor, şirketler hiç hesapta olmayan zararlara uğruyor.
06.03.2020 05:09 | Son Güncelleme: 06.03.2020 05:09
Koronavirüs, uluslararası ticaretin aksamasına yol açıyor, şirketler hiç hesapta olmayan zararlara uğruyor. Uzmanlara göre bu durum mücbir sebep sayılabilir.
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com