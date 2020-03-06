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‘Virüs salgını ticarette mücbir sebep olabilir’

Koronavirüs, uluslararası ticaretin aksamasına yol açıyor, şirketler hiç hesapta olmayan zararlara uğruyor.

06.03.2020 05:09 | Son Güncelleme: 06.03.2020 05:09
‘Virüs salgını ticarette mücbir sebep olabilir’

, uluslararası ticaretin aksamasına yol açıyor, şirketler hiç hesapta olmayan zararlara uğruyor. Uzmanlara göre bu durum mücbir sebep sayılabilir.

Kaynak: Dunya.com

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