"Virüs salgını sigarayı bırakmak için iyi bir fırsat"
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"Virüs salgını sigarayı bırakmak için iyi bir fırsat"

KORONAVİRÜS salgınında sigara içenler hem virüse yakalanmada hem de tedavide, içmeyenlere göre daha fazla risk altında.

30.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:05
KORONAVİRÜS salgınında sigara içenler hem virüse yakalanmada hem de tedavide, içmeyenlere göre daha fazla risk altında. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle bir açıklama yapan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Covid-19 pandemisi sigarayı bırakmak için iyi bir fırsat. Zira sigara kullananların Covid-19'a yakalanma riski kullanmayanlara göre 14 kat daha fazla" dedi.

Türkiye'nin sigara ve diğer tütün mamullerine karşı yürüttüğü savaşta en aktif görev alan sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Sigarayla Savaş Derneğinin (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' münasebetiyle bir açıklama yaptı. Sigara kullananların dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs hastalığına yakalanma riskinin kullanmayanlara göre 14 kat fazla olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Aydın, "Sigarayı bırakmak için COVID-19 pandemisi iyi bir fırsat" dedi.

"EL VE DUDAK TEMASI VİRÜSE DAVETİYE ÇIKARIYOR"

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalara dikkat çeken Doç. Dr. Aydın, "Sigara içen insanların elleri sürekli dudaklarıyla temas halinde. Eğer elleri virüsle enfekte ise bu durum virüsü doğrudan ağız yoluyla vücuda davet etmek anlamına geliyor" dedi. Sigara içen kişilerde Covid-19 hastalığının ağır seyretme riskinin içmeyenlere göre 2,4 kat daha yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Aydın, sigaranın, virüsün vücuda girmesini kolaylaştırdığını, bu dönemde sigara içen kişilerin mutlaka bu alışkanlıklarına son vermesi gerektiğini vurgulayarak "Virüsün vücuda girmesinden sonra ilgili hücreye bağlanmasını kolaylaştıran, furin adlı, enzim özellikli bir madde var. Sigara içen kişilerde bu madde diğer insanlara göre çok daha fazla. Bu, virüsün hücreye yapışmasını ve vücuda girmesini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda kırmızı kan hücrelerine yapışmasını sağlıyor. Dolayısıyla sigara içmek birkaç yönden etkili. Virüsün hücrenin içerisine girmesini kolaylaştırıyor ve kırmızı kan hücrelerinin koyulaşması ve pıhtılaşmasına neden oluyor. Bu da kanın akışkanlığını bozuyor" diye konuştu.

"NARGİLEYE DE DİKKAT"

Doç. Dr. Mustafa Aydın nargile ile ilgili de uyarılarda bulunarak sözlerine şöyle devam etti: "Dünya Sağlık Örgütü'ne göre nargile gibi birçok kişi tarafından paylaşılan içme alışkanlıkları Covid-19 hastalığının yayılmasını kolaylaştırır. Özellikle akciğer rahatsızlığı olanlar için sigara alışkanlığı ciddi hastalığa neden olabilir. Oksijen ihtiyacını artıran ya da vücudun oksijeni uygun bir şekilde kullanım kapasitesini düşüren durumlar kişinin sağlığını ciddi riske atmakta ve zatürre gibi hastalıklara sebep olmaktadır. Tütün ve tütün mamulleri dünyada her yıl 8 milyondan fazla, ülkemizde ise her yıl 100 binden fazla insanın canına mal oluyor. Dahası, tütün kullanmadığı halde kullanılan ortamlarda bulunan, bir başka deyişle 'sosyal içici' olan 20 bin insanımızı da her yıl tütün yüzünden kaybediyoruz. Dolayısıyla sigara ve tütün mamullerini bırakmak için Covid-19 iyi bir fırsat."

"SİGARA İÇEN SAYISI 27 MİLYONDAN 20 MİLYONA İNDİ"

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği çalışmaları sayesinde Türkiye genelinde sigara kullanan insan sayısının 27 milyondan 20 milyonlara indirildiğini kaydeden Doç. Dr. Aydın, "1999 yılında derneği kurduğumuzda Türkiye'de uçaklarda sigara kullanmak serbestti. O günden bugüne ciddi yol kat ettik. Ancak hala türlü oyunlarla gençlerimiz zehirlenmek isteniyor. Bu oyunlar neticesinde sigaraya başlama yaşı 12'ye kadar indi. Hala yanı başımızdaki büfelerde tek sigara satılıyor. Kendimizi düşünmüyorsak arkadan gelen gençleri düşünmek zorundayız. Sigara içen bir babanın çocuğu sigara içmediği halde 25-30 yaşında kanser oluyor. Sigara, babadan gelen ve kanserle mücadele eden P50 genini öldürüyor. Günümüzün istilacı güçleri, tankla topla değil, sigara gibi maddelerle ülkeleri kendilerine bağlamaya çalışıyorlar. Bu ülkeyi bize bırakan atalarımız tam bağımsız bir Türkiye olarak bıraktı. Tam bağımsız Türkiye için gençlerimizi sigara kartellerinin emellerinden uzak tutmamız lazım. Bunun için de sigaranın son molekülü yok oluncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

31 MAYIS DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ

31 Mayıs günü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "Dünya Tütünsüz Günü" olarak belirlenmiştir ve her yıl 31 Mayıs tütün ve zararları ile ilgili eğitici etkinlikler ile toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalığın artması amacı ile kutlanmaktadır.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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