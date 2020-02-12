Virüs riski nedeniyle dört ülke tarafından geri çevrilen yolcu gemisini Kamboçya kabul etti

12.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:00

COVID-19 virüsü riski nedeniyle Çin'den gelen yolcu gemisi dört ülke tarafından reddedildikten sonra Kamboçya tarafından kabul edildi. Nihayet çarşamba günü gemiden çıkabilen yolcuları sırasıyla Japonya, Tayvan, Filipinler ve Tayland geri çevirdi.



'The Westerdam' adlı geminin operatörü olan Holland America Line yetkilileri 2 bin 200 yolculu gemide ne yolcularda ne de mürettebatta COVID-19 hastalığının tespit edilmediğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle