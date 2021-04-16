Virüs Öldüren Robot
İsviçreli girişimci bir grup, geliştirdikleri mor ötesi ışın dalgaları yayan robotla Corona virüsü pandemisi sürecinde hava yoluyla seyahati daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.
Türkiye'nin önündeki kritik 2 hafta! Ağır hasta sayısı 5 bine ulaşırsa çok daha sert tedbirler yolda
İsviçreli girişimci bir grup, geliştirdikleri mor ötesi ışın dalgaları yayan robotla Corona virüsü pandemisi sürecinde hava yoluyla seyahati daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor
Kaynak: DailyMotion.com