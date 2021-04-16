Virüs Öldüren Robot
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Virüs Öldüren Robot

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İsviçreli girişimci bir grup, geliştirdikleri mor ötesi ışın dalgaları yayan robotla Corona virüsü pandemisi sürecinde hava yoluyla seyahati daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

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İsviçreli girişimci bir grup, geliştirdikleri mor ötesi ışın dalgaları yayan robotla Corona virüsü pandemisi sürecinde hava yoluyla seyahati daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor

Virüs Öldüren Robot

Kaynak: DailyMotion.com

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