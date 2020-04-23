Virüs nedeniyle 180 binden fazla kişi hayatını kaybetti Korona virüs nedeniyle dünya genelinde 180 binden fazla kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 2 milyon 600 bini aştı.

Korona virüs nedeniyle dünya genelinde 180 binden fazla kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 2 milyon 600 bini aştı. Vaka sayısında zirvede ise halen ABD var. Yeni tip corona virüs tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 600 bini, ölenlerin sayısı ise 180 bini aştı. Dünya kovid-19'la mücadele ediyor. Şu ana kadar en çok vaka görülen ülke hala ABD. ABD'yi İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere takip ediyor. Son 24 saatte ABD'de 2701,İngiltere'de 759, Fransa'da 544, İtalya'da 437, İspanya'da 435 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin California eyaletinde yapılan otopsiler ise, ülkede yeni tip Corona virüs nedeniyle ilk ölümün bilinenden haftalar önce gerçekleştiğini ortaya koydu. Korona virüs vaka sayısının 2 bini aştığı Kuveyt'te de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İşçilere yapılan gıda yardımı sırasında da izdiham yaşandı. Virüsten 19 kişinin hayatını kaybettiği Kazakistan'da ise hastaların tedavi edilmesi için 13 günde geçici hastane inşa edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA