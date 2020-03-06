Virüs, müzik festivallerine de bulaştı
Koronavirüs tehdidinden dolayı, İtalya'da Venedik Karnavalı kutlamaları durduruldu.
06.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:15
Koronavirüs tehdidinden dolayı, İtalya'da Venedik Karnavalı kutlamaları durduruldu. Fransa'da Tomorrowland Winter müzik festivali ve Hindistan'daki Holi Festivali iptal edilirken, Miami'deki müzik ve dans festivali de ertelendi.
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Kaynak: Dunya.com