Virüs, müzik festivallerine de bulaştı

06.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:15

Koronavirüs tehdidinden dolayı, İtalya'da Venedik Karnavalı kutlamaları durduruldu. Fransa'da Tomorrowland Winter müzik festivali ve Hindistan'daki Holi Festivali iptal edilirken, Miami'deki müzik ve dans festivali de ertelendi.