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Virüs, müzik festivallerine de bulaştı

Koronavirüs tehdidinden dolayı, İtalya'da Venedik Karnavalı kutlamaları durduruldu.

06.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:15
Virüs, müzik festivallerine de bulaştı

tehdidinden dolayı, 'da Karnavalı kutlamaları durduruldu. Fransa'da Tomorrowland Winter müzik festivali ve 'daki Holi Festivali iptal edilirken, Miami'deki müzik ve dans festivali de ertelendi.

Kaynak: Dunya.com

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