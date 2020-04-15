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Koronavirüs, Ekonomi

Virüs krizinin alfabesi

Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin ekonomilerde yol açtığı bozulma, alfabenin V, U, W ve L gibi farklı harfleriyle adlandırılan çeşitli senaryolardan sadece birine göre iyileşecek.

15.04.2020 05:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 05:06
Virüs krizinin alfabesi

Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin ekonomilerde yol açtığı bozulma, alfabenin V, U, W ve L gibi farklı harfleriyle adlandırılan çeşitli senaryolardan sadece birine göre iyileşecek. Uzmanlara göre en muhtemel senaryo U-tipi bir iyileşme.

Kaynak: Dunya.com

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