Virüs krizinin alfabesi
Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin ekonomilerde yol açtığı bozulma, alfabenin V, U, W ve L gibi farklı harfleriyle adlandırılan çeşitli senaryolardan sadece birine göre iyileşecek.
15.04.2020 05:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 05:06
Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin ekonomilerde yol açtığı bozulma, alfabenin V, U, W ve L gibi farklı harfleriyle adlandırılan çeşitli senaryolardan sadece birine göre iyileşecek. Uzmanlara göre en muhtemel senaryo U-tipi bir iyileşme.
Kaynak: Dunya.com