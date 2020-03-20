Virüs korkusu, ünü sosyal medyayı da aşan sarımsağa olan talebi arttırdı
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Virüs korkusu, ünü sosyal medyayı da aşan sarımsağa olan talebi arttırdı

Virüs korkusu, ünü sosyal medyayı da aşan sarımsağa olan talebi arttırdı Korona virüste sarımsak müjdesi Üreticiler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sarımsak çağrısında bulundu Sarımsak üreticisi Tahir Öztürk: "Koca yürekli Fahrettin Bakanımıza mücadelesi için teşekkür ediyoruz" "81 ildeki...

20.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:35
Virüs korkusu, ünü sosyal medyayı da aşan sarımsağa olan talebi arttırdı

Virüs korkusu, ünü sosyal medyayı da aşan sarımsağa olan talebi arttırdı

Korona virüste sarımsak müjdesi

Üreticiler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sarımsak çağrısında bulundu

Sarımsak üreticisi Tahir Öztürk:

"Koca yürekli Fahrettin Bakanımıza mücadelesi için teşekkür ediyoruz"

"81 ildeki tüm hastanelere korona virüs ile mücadele etmek amacıyla sarımsak göndermeye hazırım"

GAZİANTEP - Tüm dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan korona virüsünden korunmak isteyenlere bekledikleri müjde sarımsak üreticilerinden geldi. Ünü sosyal medyayı da aşan sarımsağın hasadına başlayan üreticiler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunarak, "81 ildeki tüm hastanelere korona virüs ile mücadele etmek amacıyla sarımsak göndermeye hazırım" dedi.

Korona virüsün tüm dünyada ve Türkiye'ye yayılmaya başlamasının ardından kendilerini hastalıktan korumaya çalışan insanlara müjde sarımsak üreticilerinden geldi. Yerli ve milli sarımsağın korana virüsü gibi hastalığa yol açan tüm tüm mikrop ve bakteriler için antibiyotik olduğunu savunan üreticiler, herkesin sarımsak yiyerek bu virüsten korunabileceğini ileri sürdü. Yerli ve milli sarımsağın hasadına başladığını belirten üreticiler, hastalıktan korunmak için özellikle hastanelerde alınacak tedbirler arasında sarımsak tüketimi için çağrıda bulundu.

Bakan Koca'ya sarımsak önerisi

Araban Ovası'nda bulunan 200 dönümlük arazide Araban sarımsağı yetiştiren Tahir Öztürk, 2919 yılının 9 ayında dikmiş olduğu sarımsağı hasadına başladığını belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da çağrıda bulundu. Tüm hastanelerde alınan önleyici tedbirler arasına sarımsak tüketiminin de eklenmesini isteyen Öztürk, yoğun talep olmasına rağmen Bakan Koca'nın talebi halinde önceliği hastanelere verebileceğini kaydetti. Hasada başlanan sarımsak nedeniyle artık kimsenin virüs ve mikroplardan korkmaması isteyen Öztürk, "Yerli ve milli sarımsağımızın hasadına başladık Korona virüs nedeniyle yoğun talep görüyor. Türkiye'nin her yerinden talep alıyoruz. Koca yürekli Fahrettin bakanımıza süreci çok iyi yürüttüğü için teşekkür ediyorum. 81 ildeki tüm hastanelere, korona virüs ile mücadele için sarımsak göndermeye hazırım" dedi.

Hasada yağış darbesi

Bölgede günlerdir etkili olan yağmur nedeniyle arazileri suyla dolan çiftçiler zor anlar aşıyor. Yağış ve zorlu koşullara rağmen hasadı sürdüren üreticiler, başta sağlık personelleri olmak üzere tüm sofraların yeşil sarımsak ihtiyacını karşılamak için çaba gösteriyor. Zorluğa rağmen hasadı sürdüren üretici, yeşil sarımsağın kilosu ise 10 TL'den satışa sunuyor.

Ünü sosyal medyayı aştı

Öte yandan, üreticilerin sofralara yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği sarımsağın ünü sosyal medyayı da aştı. Sosyal medyada yapılan bazen düşündüren bazen güldüren paylaşımların ortak mesajı ise Korona virüsten korunmak için sık sık taze sarımsak tüketilmesi yönünde oluyor. Tavsiye edilen karışımların arasında da yer alan sarımsak bazı uzman ve doktorlar tarafından verilen reçete ile öneriler arasında da doğal antibiyotik olarak yer alıyor.

Virüs korkusu, ünü sosyal medyayı da aşan sarımsağa olan talebi arttırdı

Kaynak: İHA

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Virüs korkusu, ünü sosyal medyayı da aşan sarımsağa olan talebi arttırdı

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