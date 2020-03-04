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Virüs, Kapalıçarşı'da trafiği %60 azalttı

Koronavirüs salgını nedeniyle turist sayısı azaldı, dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden olan Kapalıçarşı ticaret hayatında en durgun dönemine girdi.

04.03.2020 05:11 | Son Güncelleme: 04.03.2020 05:11
Virüs, Kapalıçarşı'da trafiği %60 azalttı

salgını nedeniyle sayısı azaldı, dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden olan Kapalıçarşı ticaret hayatında en durgun dönemine girdi.

Kaynak: Dunya.com

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