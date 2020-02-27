Virüs, iptalleri artırıyor
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle birçok ülke tedbirlerini artırırken fuarlar iptal ediliyor, etkinlikler ise erteleniyor.
27.02.2020 05:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 05:02
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle birçok ülke tedbirlerini artırırken fuarlar iptal ediliyor, etkinlikler ise erteleniyor.
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Kaynak: Dunya.com