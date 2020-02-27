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Virüs, iptalleri artırıyor

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle birçok ülke tedbirlerini artırırken fuarlar iptal ediliyor, etkinlikler ise erteleniyor.

27.02.2020 05:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 05:02
Virüs, iptalleri artırıyor

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle birçok ülke tedbirlerini artırırken fuarlar iptal ediliyor, etkinlikler ise erteleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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