Virüs Hızla Yayılırken Araç İçinde Yapılan Corona Testleri Azalıyor Dünya genelinde ülkeler Corona testini daha kolay hale getirebilmek için testin araç içinde yapabilmesi için "arabaya servis" klinikleri oluşturuyor.

Dünya genelinde ülkeler Corona testini daha kolay hale getirebilmek için testin araç içinde yapabilmesi için "arabaya servis" klinikleri oluşturuyor. Ancak bu kontrol noktalarının önemli bir bölümü malzeme ve çalışan eksikliği nedeniyle ortadan kalkıyor Kaynak: DailyMotion.com