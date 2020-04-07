Virüs Hızla Yayılırken Araç İçinde Yapılan Corona Testleri Azalıyor
Dünya genelinde ülkeler Corona testini daha kolay hale getirebilmek için testin araç içinde yapabilmesi için "arabaya servis" klinikleri oluşturuyor.
07.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:47
Dünya genelinde ülkeler Corona testini daha kolay hale getirebilmek için testin araç içinde yapabilmesi için "arabaya servis" klinikleri oluşturuyor. Ancak bu kontrol noktalarının önemli bir bölümü malzeme ve çalışan eksikliği nedeniyle ortadan kalkıyor
Kaynak: DailyMotion.com