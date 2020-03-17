Virüs, hijyen yatırımlarını hareketlendirdi Koronavirüs salgını nedeniyle yatırımcılar, talebi karşılamak için maske ve hijyen ürünler için yatırım projeleri başlatmış gözüküyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle yatırımcılar, talebi karşılamak için maske ve hijyen ürünler için yatırım projeleri başlatmış gözüküyor. Kaynak: Dunya.com