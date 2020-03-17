Virüs, hijyen yatırımlarını hareketlendirdi
Koronavirüs salgını nedeniyle yatırımcılar, talebi karşılamak için maske ve hijyen ürünler için yatırım projeleri başlatmış gözüküyor.
17.03.2020 05:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 05:03
Koronavirüs salgını nedeniyle yatırımcılar, talebi karşılamak için maske ve hijyen ürünler için yatırım projeleri başlatmış gözüküyor.
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Kaynak: Dunya.com