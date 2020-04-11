Virüs hangi hastalığı olanları etkiliyor?
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Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Güncel

Virüs hangi hastalığı olanları etkiliyor?

Can kayıpları vahim seviyeye yükselirken İtalya sağlık enstitüsü rapor yayımladı.

11.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:56
Virüs hangi hastalığı olanları etkiliyor?

Can kayıpları vahim seviyeye yükselirken İtalya sağlık enstitüsü rapor yayımladı. Rapora göre, hayatını kaybedenlerin çoğu 70 yaş üzeri. Peki hastalık en çok hangi rahatsızlığı olanları etkiliyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle her gün birçok insan hayatını kaybediyor. Can kayıpları vahim seviyeye yükselirken İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü salgınla ilgili detayları paylaştı. Buna göre vakaların yüzde 55,7'si erkek olarak kayda geçti.Hayatını kaybedenlerin yüzde 9,4'ü 90 yaş üzerinde.

Hastalığın ölümcül olduğu en düşük yaş aralığı ise 20 ve 29 yaş arası. Yaş gruplarındaki dağılıma bakıldığında, iyileşme oranının en düşük 80 yaş ve üzerinde.

Ölenlerde en çok görülen kronik rahatsızlıklar ise yüksek tansiyon, diyabet tip 2 ve kalp yetmezliği.

(İHA)

Virüs hangi hastalığı olanları etkiliyor?

Kaynak: İHA

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