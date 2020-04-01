Virüs engel değil yama çalışmaları sürüyor
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri ekipleri yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
01.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:30
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri ekipleri yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler bozulan yollarda asfalt çalışmaları yapıyor.
Düzce Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kent genelinde günlük rutin işlerini yapmaya devam ediyor. Darıca Kavşağı, Ela Bahriye, Esentepe, Güzelbahçe, Sallar, Sancaktar, Çamköy Mahallelerinde bozuk yol ve asfaltlara rotmiks yama yaptı. - DÜZCE
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Kaynak: İHA