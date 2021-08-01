'Virüs dünya genelinde artışta'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Virüs dünya genelinde artışta'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde Covid-19 vakalarının tekrar tırmanışageçtiğine dikkati çekti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde Covid-19 vakalarının tekrar tırmanışa

geçtiğine dikkati çekti.

Geçen hafta örgüte yaklaşık 4 milyon yeni Covid-19 vakası bildirildiğini, toplam vaka sayısının da 2 hafta içinde 200 milyonu geçmesini beklediklerini

aktaran Ghebreyesus, şöyle devam etti.

"Ortalama olarak, DSÖ'nün altı bölgesinin beşinde enfeksiyonlar son

dört hafta içinde yüzde 80 arttı veya neredeyse iki katına çıktı. Afrika'da ölümler aynı dönemde yüzde 80 arttı. Bu artışın büyük bir kısmı,

şu anda en az 132 ülkede tespit edilen yüksek oranda bulaşıcı Delta varyantından kaynaklanıyor."

Ghebreyesus, Covid-19'un ilk ortaya çıktığı günden bu yana DSÖ olarak

virüsün değişime uğradığına ilişkin uyarıda bulunduklarını belirterek virüsün

değişmeye devam edeceğine dikkati çekti.

'Virüs dünya genelinde artışta'
'Virüs dünya genelinde artışta'
'Virüs dünya genelinde artışta'
'Virüs dünya genelinde artışta'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Koronada herkesi korkutan ihtimal! Daha ölümcül süper varyant geliyor
Koronada herkesi korkutan ihtimal! Daha ölümcül süper varyant geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Gülşen Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Sevda Erginci
Spor Eda Erdem Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Virüs dünya genelinde artışta' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 16:55:12. #1.14#

title