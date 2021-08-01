'Virüs dünya genelinde artışta'

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde Covid-19 vakalarının tekrar tırmanışageçtiğine dikkati çekti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde Covid-19 vakalarının tekrar tırmanışa

geçtiğine dikkati çekti.

Geçen hafta örgüte yaklaşık 4 milyon yeni Covid-19 vakası bildirildiğini, toplam vaka sayısının da 2 hafta içinde 200 milyonu geçmesini beklediklerini

aktaran Ghebreyesus, şöyle devam etti.

"Ortalama olarak, DSÖ'nün altı bölgesinin beşinde enfeksiyonlar son

dört hafta içinde yüzde 80 arttı veya neredeyse iki katına çıktı. Afrika'da ölümler aynı dönemde yüzde 80 arttı. Bu artışın büyük bir kısmı,

şu anda en az 132 ülkede tespit edilen yüksek oranda bulaşıcı Delta varyantından kaynaklanıyor."

Ghebreyesus, Covid-19'un ilk ortaya çıktığı günden bu yana DSÖ olarak

virüsün değişime uğradığına ilişkin uyarıda bulunduklarını belirterek virüsün

değişmeye devam edeceğine dikkati çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı