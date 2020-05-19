Virüs çıktı, bayram şekerleri tezgahta kaldı Virüs çıktı, bayram şekerleri tezgahta kaldı Korona virüs bayram şekerlerini de vurdu Sokağa çıkma kısıtlaması şekere ilgiyi azalttı Şanlıurfa'da toplum düzeninde köklü değişikliklere neden olan korona virüs salgını, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vitrindeki yerini alan bayram...

Virüs çıktı, bayram şekerleri tezgahta kaldı

Korona virüs bayram şekerlerini de vurdu

Sokağa çıkma kısıtlaması şekere ilgiyi azalttı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da toplum düzeninde köklü değişikliklere neden olan korona virüs salgını, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vitrindeki yerini alan bayram şekerlerine ilgiyi azalttı.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Şanlıurfa'da bayram şekerleri ve çikolatalar tezgahlardaki yerini aldı. Korona virüs salgını nedeniyle bayram şekerlerine rağbet azalırken, bayramda sokağa çıkması kısıtlaması nedeniyle satışları önemli oranda düşürdü. Yaşanan gelişmelerin ardından bayrama sayılı günler kala esnaf kara kara düşünürken, vatandaş ise virüs ve yasak ihtimali nedeniyle alışveriş yapmaktan geri duruyor.

"Korona virüs bayram şekerini etkiledi"

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl vitrine şeker ve çikolata koymadıklarını belirten esnaf Esnaf Recep Çelik, "Korona virüs çıktığından beri bizi etkiledi. Virüs bayramı, bayram şekerini etkiledi. Ramazan Bayramı'nda kısıtlamada olduğu için bu yıl şeker alımı düştü. Biz her bayramda bir ton şeker satıyorduk, ama bul yıl korona dan dolayı hiç şekerimiz yok. Korona virüs salgını olduğu için şeker almadık. Müşteriler bu yıl şekere rağbet göstermedi" dedi.

"Sokağa çıkma kısıtlaması şekere ilgiyi azalttı"

Korona virüs nedeniyle bayram şekerine rağbet olmadığını aktaran esnaf Hüseyin Korkmaz, "Biz yıllardan beridir kuru yemiş ve şekerleme işinin içindeyiz. Çoğu esnafımız korona virüsten korkarak vitrinlerine şeker koymadı. Biz yine de korona virüsüne karşı vitrinlerimizi şeker ve lokumla doldurduk. Bu yıl Ramazan Bayramı korona virüs nedeniyle kısıtlama olacağı için evde bir bayram havası yaşanması, sevinç olsun diye şeker ve çikolata alınması güzel olur. Biz hazırız müşteri bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA