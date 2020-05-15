Virüs çıktı bayram şekerleri tezgahta kaldı
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Virüs çıktı bayram şekerleri tezgahta kaldı

Virüs çıktı bayram şekerleri tezgahta kaldı Korona virüs bayram şekerlerini de vurdu Kısıtlama ihtimali şekere ilgiyi azalttı Dünyada ve Türkiye'de toplum düzeninde köklü değişikliklere neden olan korona virüs salgını, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tezgahtaki yerini alan bayram...

Virüs çıktı bayram şekerleri tezgahta kaldı
15.05.2020 20:25 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:25

Virüs çıktı bayram şekerleri tezgahta kaldı

Korona virüs bayram şekerlerini de vurdu

Kısıtlama ihtimali şekere ilgiyi azalttı

GAZİANTEP - Dünyada ve Türkiye'de toplum düzeninde köklü değişikliklere neden olan korona virüs salgını, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tezgahtaki yerini alan bayram şekerlerine ilgiyi azalttı. Çeşit çeşit bayram şekeri, salgın ve sokağa çıkma kısıtlaması ihtimali nedeniyle elde kaldı.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'te bayram şekerleri ve çikolatalar tezgahlardaki yerini aldı. Korona virüs salgını nedeniyle bayram şekerlerine rağbet azalırken, bayramda sokağa çıkması kısıtlaması olacağı söylentisi de satışları önemli oranda düşürdü. Yaşanan gelişmelerin ardından bayrama sekiz gün kala esnaf kara kara düşünürken, vatandaş ise virüs ve yasak ihtimali nedeniyle alışveriş yapmaktan geri duruyor.

"Virüs nedeniyle çok şeker almayacağım"

Gaziantep'teki tarihi çarşıdan bayram şekeri almaya geldiğini söyleyen Mehmet Yaşar isimli vatandaş, korona virüs salgını nedeniyle çok fazla şeker almayacağını aktarak, "Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Biz de bayram şekeri almaya geldik ama fazla şeker almayacağız. Eskiden bayram yaklaşınca kilolarca şeker alıyorduk. Şuanda virüs nedeniyle bayramlaşma olmayacağı için sadece yarım kilo bayram şekeri alacağım. Eski bayramları özlüyoruz" dedi.

"Bu yıl sadece bir kilo şeker alacağım"

Murat Özdere isimli vatandaş ise geçen yıllarda en 3 kilo şeker aldığını ama bu bayramda sadece bir kilo şeker alacağını belirterek, "Bayram yaklaşıyor diye şeker almaya geldik. Her yıl bayramlarda 3-5 kilo şeker alıyorduk ama bu sene sadece bir kilo alacağım. Zaten virüs nedeniyle de bu sene bayramlaşma da olmayacak herhalde. Gelen giden de olmayacak, biz de kimseye gitmeyeceğiz. Virüs nedeniyle bayramı evde geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Satışlar üçte bir oranında düştü"

Gaziantep'te tarihi çarşıda yıllardır esnaflık yapan Akın Özdede ise, "Ben yaklaşık yedi yıldır Gaziantep'te bayram şekeri satıyorum. Korona virüs nedeniyle bu sene şeker satışlarımız en az üçte bir oranında düşüş var. Her sene vatandaşlar ortalama 3-4 kilo bayram şekeri alırdı ama bu sene hemen herkes en fazla yarım kilo yada bir kilo şeker alıyor" dedi.

"Satışları korona virüs etkiledi"

Şeker satışlarında yaşanan düşüşün ana sebebinin korona virüs salgını olduğunu söyleyen Özdede, "Bu satışların düşmesinde korona virüs salgını etkili oldu. Yani artık eskisi gibi kimse kimseye gidip gelmiyor. Zaten bayramda da sokağa çıkma kısıtlaması olma ihtimali varmış. Bu da vatandaşları şeker almaktan vazgeçiriyor" şeklinde konuştu.

"Fiyatlarda 1-2 liralık artış var"

Şeker fiyatlarında geçen yıla oranla 1-2 liralık bir artış olduğunu da aktaran esnaf Akın Özdede, "Şeker fiyatlarımız geçen yıl 10 ile 25 lira arasında değişiyordu. Bu yıl fiyatlar hemen hemen bu noktalarda. Yani fiyatlarda geçen yıla göre en fazla 1-2 liralık artışlar var. Her bütçeye hitap eden uygun şekerlerimiz var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

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