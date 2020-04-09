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Ekonomi

'Virüs, Büyük Bunalım'dan bu yana görülen en kötü resesyonu başlatacak'

IMF Başkanı Christalina Georgieva, koronavirüs salgınının 2020 yılında global ekonomik büyümeyi keskin şekilde negatife döndüreceğini ve 1930'lardaki Büyük Bunalım'dan bu yana görülen en kötü resesyonu tetikleyeceğini söyledi.

09.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:57
'Virüs, Büyük Bunalım'dan bu yana görülen en kötü resesyonu başlatacak'

IMF Başkanı Christalina Georgieva, koronavirüs salgınının 2020 yılında global ekonomik büyümeyi keskin şekilde negatife döndüreceğini ve 1930'lardaki Büyük Bunalım'dan bu yana görülen en kötü resesyonu tetikleyeceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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