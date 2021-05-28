Virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında Faz-2 aşaması için gönüllü aranıyor

Covid-19'a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında insan denemelerinin Faz 2 aşaması yakında başlıyor.

Covid-19'a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında insan denemelerinin Faz 2 aşaması yakında başlıyor. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren yerli VLP temelli aşının yeni aşaması için en az 480 gönüllü aranıyor.

VLP aşı adayının klinik araştırma Faz 1 çalışmasında gönüllü olarak aşı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz 2 için çağrı yaptı. Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En yenilikçi aşı adayımızda Faz 1 aşamasını başarıyla tamamladık. Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz 2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz. Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

VLP aşı adayının Faz 2 çalışması, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezinin koordinatörlüğünde, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacak. Başvurular, www.onkoloji.gov.tr ve covid19.tubitak.gov.tr adreslerinden alınacak.

ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi'nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirilen yerli VLP aşı adayının insan denemelerinde yeni bir aşamaya geçildi. Faz 1 aşamasında güvenirliliği kanıtlanan VLP aşısının etkinliğini ölçecek Faz 2 evresi için çalışmalar başladı.

GÖNÜLLÜLERİN, COVİD-19 ANTİKORU GELİŞTİRMEMİŞ OLMASI İSTENECEK

Gönüllüler 18 yaşını doldurmuş, herhangi bir sağlık sorunu veya hastalığı olmayan, genel sağlık durumu iyi kişilerden seçilecek. Gönüllülerin, Covid-19 antikoru geliştirmemiş olması, Covid-19 PCR, HIV, Hepatit B ve C testlerinin negatif olması istenecek.

HAMİLELER GÖNÜLLÜ OLAMAYACAK

Hamileler gönüllü olamayacak. Gönüllülerin, tam kan sayımına, karaciğer, böbrek fonksiyonlarına ve kan şekerine bakılacak. Gönüllülerden ayrıca, bilgilendirilmiş onaylama formunu imzalamaları istenecek. Tüm bu kriterleri karşılayan 480 gönüllüye, aşı koldan kas içine değil deri altına yapılacak. Gönüllülere 3 hafta ara ile iki doz aşı uygulanacak. 21 gün ara ile yapılacak aşılamalar sonrası gönüllülerin bağışıklıkları bir yıl boyunca takip edilecek. Gönüllüler, bu süre zarfında düzenli aralıklarla muayeneden geçecek.

FAZ 3'TE 15 BİN GÖNÜLLÜ

Faz 2 aşılama çalışmalarının tüm gönüllülerde tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde yaygın uygulama yapılabilmesi için gerekli olan Faz 3, yani temel klinik çalışma aşamasına geçilecek. Faz 3'te aşılar, Türkiye genelinden seçilecek 40'a yakın merkezde 10 bini aşkın gönüllüye uygulanacak.

Dünyada sayılı, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisi ile geliştirilen aşı adayı, 30 Mart'ta da DSÖ'nün Covid-19 aşı adayları listesinde yer alarak dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4'üncü aşı adayı oldu.

VİRÜSÜN 4 YAPISAL PROTEİNİNİN DE AŞI ANTİJENİ OLARAK KULLANILIYOR

Gürsel çiftinin geliştirdiği aşı adayının başka bir özelliği de diğer VLP aşılarından farkı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteininin de aşı antijeni olarak kullanılıyor olması. Bu yönüyle dünyada klinik faza giren bir aşı adayı bulunmuyor.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı