Virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında Faz-2 aşaması için gönüllü aranıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında Faz-2 aşaması için gönüllü aranıyor

Virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında Faz-2 aşaması için gönüllü aranıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Covid-19'a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında insan denemelerinin Faz 2 aşaması yakında başlıyor.

Covid-19'a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında insan denemelerinin Faz 2 aşaması yakında başlıyor. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren yerli VLP temelli aşının yeni aşaması için en az 480 gönüllü aranıyor.

VLP aşı adayının klinik araştırma Faz 1 çalışmasında gönüllü olarak aşı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz 2 için çağrı yaptı. Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En yenilikçi aşı adayımızda Faz 1 aşamasını başarıyla tamamladık. Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz 2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz. Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

VLP aşı adayının Faz 2 çalışması, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezinin koordinatörlüğünde, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacak. Başvurular, www.onkoloji.gov.tr ve covid19.tubitak.gov.tr adreslerinden alınacak.

ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi'nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirilen yerli VLP aşı adayının insan denemelerinde yeni bir aşamaya geçildi. Faz 1 aşamasında güvenirliliği kanıtlanan VLP aşısının etkinliğini ölçecek Faz 2 evresi için çalışmalar başladı.

GÖNÜLLÜLERİN, COVİD-19 ANTİKORU GELİŞTİRMEMİŞ OLMASI İSTENECEK

Gönüllüler 18 yaşını doldurmuş, herhangi bir sağlık sorunu veya hastalığı olmayan, genel sağlık durumu iyi kişilerden seçilecek. Gönüllülerin, Covid-19 antikoru geliştirmemiş olması, Covid-19 PCR, HIV, Hepatit B ve C testlerinin negatif olması istenecek.

HAMİLELER GÖNÜLLÜ OLAMAYACAK

Hamileler gönüllü olamayacak. Gönüllülerin, tam kan sayımına, karaciğer, böbrek fonksiyonlarına ve kan şekerine bakılacak. Gönüllülerden ayrıca, bilgilendirilmiş onaylama formunu imzalamaları istenecek. Tüm bu kriterleri karşılayan 480 gönüllüye, aşı koldan kas içine değil deri altına yapılacak. Gönüllülere 3 hafta ara ile iki doz aşı uygulanacak. 21 gün ara ile yapılacak aşılamalar sonrası gönüllülerin bağışıklıkları bir yıl boyunca takip edilecek. Gönüllüler, bu süre zarfında düzenli aralıklarla muayeneden geçecek.

FAZ 3'TE 15 BİN GÖNÜLLÜ

Faz 2 aşılama çalışmalarının tüm gönüllülerde tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde yaygın uygulama yapılabilmesi için gerekli olan Faz 3, yani temel klinik çalışma aşamasına geçilecek. Faz 3'te aşılar, Türkiye genelinden seçilecek 40'a yakın merkezde 10 bini aşkın gönüllüye uygulanacak.

Dünyada sayılı, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisi ile geliştirilen aşı adayı, 30 Mart'ta da DSÖ'nün Covid-19 aşı adayları listesinde yer alarak dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4'üncü aşı adayı oldu.

VİRÜSÜN 4 YAPISAL PROTEİNİNİN DE AŞI ANTİJENİ OLARAK KULLANILIYOR

Gürsel çiftinin geliştirdiği aşı adayının başka bir özelliği de diğer VLP aşılarından farkı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteininin de aşı antijeni olarak kullanılıyor olması. Bu yönüyle dünyada klinik faza giren bir aşı adayı bulunmuyor.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Varank: VLP aşısının Faz-2 aşaması için gönüllüler arıyoruz
Bakan Varank: VLP aşısının Faz-2 aşaması için gönüllüler arıyoruz
Türkiye'nin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında
Türkiye'nin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında
Bakan Koca normalleşme için hazırlık yaptıklarını belirtmişti! 1 Haziran sonrası için taslak plan ortaya çıktı
Bakan Koca normalleşme için hazırlık yaptıklarını belirtmişti! 1 Haziran sonrası için taslak plan ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adnan Menderes Hasan Polatkan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Hülya Avşar Burak Sergen
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında Faz-2 aşaması için gönüllü aranıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 10:07:46. #1.14#

title