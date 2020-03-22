Virüs avcısı "Covit19savar" Mamak sokaklarında
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Mamak Belediyesi, Türkiye, Ankara, Mamak

Virüs avcısı "Covit19savar" Mamak sokaklarında

Virüs avcısı "Covit19savar" Mamak sokaklarında Mamak Belediyesi, kendi mühendis ve ustaları ile sokak ve caddeleri dezenfekte etmek üzere basınçlı bir sistem olan "Covit19Savar"ı geliştirdi.

22.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:11
Virüs avcısı 'Covit19savar' Mamak sokaklarında

Virüs avcısı "Covit19savar" Mamak sokaklarında

ANKARA - Mamak Belediyesi, kendi mühendis ve ustaları ile sokak ve caddeleri dezenfekte etmek üzere basınçlı bir sistem olan "Covit19Savar"ı geliştirdi.

"Covit19Savar" adı verilen araç üzerine monte edilen sistem geniş alanları kolayca dezenfekte edebiliyor. AR-GE çalışması Mamak Belediyesince yapılan virüs avcısı sistem, Kıbrıs Mahallesi'ndeki testlerden başarıyla geçmesinin ardından gece boyu cadde ve sokakları dezenfekte etmeye devam etti.

"Covit19Savar"ın Türkiye'de bu bir ilk olduğunu söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Rabbim bu virüsten milletimizi korusun. Hükümetimiz, Sağlık Bakanlığımız inanılmaz tedbirler alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Çok öncesinden uyardı ve bütün Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gerçekten önlemler çok üst düzeyde. Bizde Mamak Belediyesi olarak caddelerimizin dezenfektesinde böyle bir sistemi ustalarımız, mühendislerimiz sayesinde hep beraber yapmış olduk. Herkesten Allah razı olsun. Bütün Mamak'a, devamında ihtiyaç halinde tüm ilçelere göndereceğiz. Mamak Belediyesi markasıyla bunu yapıyoruz" dedi.

Belediyenin her noktayı ilaçladığını, denetimler yaptığını anlatan Köse, Mamaklılara "evde kal" çağrısı da yaptı. Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini ifade eden Köse, "Rabbimize dua edelim. Sağlık Bakanlığının uyarıları var. Evde kalın, zorunlu olmadıkça

dışarı çıkmayın diyor. Yakın temas olmasın, bir metre mesafe koyun diyor. Dolayısıyla bütün uyarılara halkımız inşallah dikkat eder, kısa sürede bu virüs illetinden kurtuluruz. Her şey Mamak, her şey Ankara, her şey Türkiye için. Her zaman milletimizin hizmetindeyiz" diye konuştu.

Virüs avcısı 'Covit19savar' Mamak sokaklarında

Kaynak: İHA

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Virüs avcısı "Covit19savar" Mamak sokaklarında

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