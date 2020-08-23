Virüs aşısı Türklerde de denenecek Almanya'da Türk bilim insanlarının kurucusu olduğu firmanın Korona virüs aşı çalışmaları devam ediyor.

Almanya'da Türk bilim insanlarının kurucusu olduğu firmanın Korona virüs aşı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sürerken, insan üzerinde denemelerin yapılacağı ülkeler arasında Türkiye de var. 30 bin katılımcıyla yapılacak faz 3 çalışmasına Türkiye'den de 100 gönüllü katılacak. Koordinasyonu İstanbul Tıp Fakültesi yapacak. Elde edilen verilen kasım ayında sonuçlanması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA