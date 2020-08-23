Virüs aşısı Türklerde de denenecek
Almanya'da Türk bilim insanlarının kurucusu olduğu firmanın Korona virüs aşı çalışmaları devam ediyor.
23.08.2020 15:32 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:40
Almanya'da Türk bilim insanlarının kurucusu olduğu firmanın Korona virüs aşı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sürerken, insan üzerinde denemelerin yapılacağı ülkeler arasında Türkiye de var. 30 bin katılımcıyla yapılacak faz 3 çalışmasına Türkiye'den de 100 gönüllü katılacak. Koordinasyonu İstanbul Tıp Fakültesi yapacak. Elde edilen verilen kasım ayında sonuçlanması bekleniyor.
(İHA)
Kaynak: İHA