Virüs altın fiyatlarında oynaklığı artırdı

26.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:18

Yeni tip koronavirüs salgınının Çin'in ardından Güney Kore, İran ve İtalya gibi ülkelerde etkisini artırması altın fiyatlarında sert hareketlerin yaşanmasına neden oluyor.