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Virüs altın fiyatlarında oynaklığı artırdı

Yeni tip koronavirüs salgınının Çin'in ardından Güney Kore, İran ve İtalya gibi ülkelerde etkisini artırması altın fiyatlarında sert hareketlerin yaşanmasına neden oluyor.

26.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:18
Virüs altın fiyatlarında oynaklığı artırdı

Yeni tip koronavirüs salgınının Çin'in ardından , ve gibi ülkelerde etkisini artırması altın fiyatlarında sert hareketlerin yaşanmasına neden oluyor.

Kaynak: Dunya.com

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