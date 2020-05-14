Virüs 4 milyon 400 binden fazla kişiye bulaştı Dünya korona virüs salgınıyla mücadele ediyor.

Dünya korona virüs salgınıyla mücadele ediyor. Nüfusa oranla en fazla ölümün yaşandığı ülke Belçika olurken, İspanya'nın en yaşlı kadını koronayı yenerek taburcu oldu. Son 24 saatte İtalya'da 195, Fransa'da 83 kişi hayatını kaybetti. Nüfusa oranla en fazla ölümün görüldüğü ülke ise Belçika. Ülkede şu anda vaka sayısı 53 bini geçerken, ölü sayısı 8 binin üzerinde. Dünya genelinde virüsü yenenlerin sayısı da 1 milyon 600 bini aştı. İşte onlardan biri İspanya'nın en yaşlı kadını. Maria Branyas mart ayında yakalandığı korona virüsü yenerek taburcu oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA