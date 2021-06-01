Virtus Pro Blamous ile anlaştı!
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Virtus Pro Blamous ile anlaştı!

Virtus Pro Blamous ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Organizasyon geçtiğimiz dakikalarda yeni koçunu duyurdu.

Uluslararası arenada başarılı espor organizasyonlarından biri olan Virtus Pro Blamous ile anlaştı. Organizasyon duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Organizasyon Blamous ile PUBG için anlaştı. Sergey "Blamous" Ablamonov daha önce ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Digital Athletics'de analist olarak görev alıyordu. Daha önce hem maçlara çıkan hem koç olarak görev yapan Ramazan "H1RUZEN" Valiullin artık tam zamanlı olarak kadroya katıldı.

Yeni transferle birlikte organizasyonun PUBG kadrosu şu halini aldı:

Aleksandr "BatulinS" Batulin (Kaptan)

Dmytro "Perfect1ks" Dubeniuk

Kirill "Lu" Lukianov

Yaroslav "spyrro" Kuvichko

Ramazan "H1RUZEN" Valiullin

Sergey "Blamous" Ablamonov (Koç).

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, oyunculara gelecek turnuvalarda başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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