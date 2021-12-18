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VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası sona erdi

VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası sona erdi
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Fransa'da düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası sona erdi.

Fransa'da düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSFED) yapılan açıklamaya göre, Montluçon'da düzenlenen organizasyonda milli sporcular, 3 altın, 6 gümüş, 15 bronz olmak üzere 24 madalya kazandı.

Federasyon başkanı Birol Aydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, milli sporcuları tebrik ederek, "Helal size özel sporcular." ifadesini kullandı.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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