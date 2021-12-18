Fransa'da düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSFED) yapılan açıklamaya göre, Montluçon'da düzenlenen organizasyonda milli sporcular, 3 altın, 6 gümüş, 15 bronz olmak üzere 24 madalya kazandı.

Federasyon başkanı Birol Aydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, milli sporcuları tebrik ederek, "Helal size özel sporcular." ifadesini kullandı.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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