Fransa'da düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda bugün milli sporcular biri altın, 4 madalya kazandılar.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSFED) yapılan açıklamaya göre, Montluçon'da devam eden organizasyonda milliler 1 altın ve 3 bronz madalya daha kazandı.

Deniz Şevin Şentuna, 200 metre sırtüstünde şampiyon olurken, Mert Aslan, 200 metre sırtüstünde, Hikmet Cem Sezgin ise 200 metre serbest stilde üçüncü oldu.

Erkekler 4x50 metre karışık bayrak yarışında, Ahmet Mintaz, Doruk Davran, Hikmet Cem Sezgin ve Mert Aslan'dan oluşan Türk Milli Takımı dünya üçüncüsü olarak bu alanda ilk madalyayı kazandırdı.

Şampiyonayı yerinde takip eden Federasyon Başkanı Birol Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Özel sporcularımız Fransa'da tarih yazıyor, 4x50 metre serbest, 4x50 metre karışık ve 4x100 metre bayrak yarışlarında bir ilki başararak, bu alanda ülkemize üç bronz madalya kazandırdılar. Şampiyonanın ilk gününden bu yana 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya olmak üzere toplamda 14 madalyayı ülkemize kazandırdık. Özel sporcularımız para yüzme milli takımız ilk defa bir VİRTÜS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 14 madalya ile yeni bir rekora imza attılar."