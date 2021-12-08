"Virtüözlerin Müziği" konser serisinin 3'üncüsü Rus asıllı piyanist Sergei Yerokhin'le devam ediyor

Yerokhin 13 Aralık Pazartesi, saat 20.00'de vereceği konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Son dönemde bu programla verdiği resitallerle ve efsanevi "I MUSICI" ile çıktığı turneyle dikkatleri üzerine çekerek Avrupa'da kendinden söz ettiren, döneminin en sıkı gelenekçi piyanistlerinden Sergei Yerokhin derin ve virtüözite içiren performansıyla Süreyya Operası'nda dinleyicisiyle buluşacak. Virtüözik yorumu ve müzikalitesi yüksek sanatçı, müzikseverlere Listz'in Schubert eserlerindeki transkripsiyon dehasını, Norma operasının özünü nasıl 15 dakikaya yoğunlaştırdığını ve aykırı Rus besteci Modest Mussorgsky'nin "Bir Sergiden Tablolar" adlı benzersiz eserinden resmin müziğe tezahürünü duyacakları bir resital programı sunuyor.

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