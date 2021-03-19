Virtual Pro Gaming Kupası şampiyonu Beşiktaş Esports!
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Virtual Pro Gaming Kupası şampiyonu Beşiktaş Esports!

19.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:24
Virtual Pro Gaming Kupası şampiyonu Beşiktaş Esports!

Virtual Pro Gaming Kupası şampiyonu bjkesports!

Olaylı geçen son maçların ardından Virtual Pro Gaming Kupası şampiyonu Beşiktaş Esports oldu. Başarılı takım hakkını sonuna kadar savunarak şampiyonluğa adını yazdıran takım oldu. Geçen sene ikinci olan takım sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile "Rakip takımın süre ihlalinden dolayı mücadeleden hükmen galip ayrılarak şampiyon olduk!" ifadelerini kullandı ve şampiyonluğunu kutladı.

VPG yaşanılan olayların ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile başta Beşiktaş Esports olmak üzere tüm Türk toplumundan özür diledi.

Kaynak: Playerbros

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