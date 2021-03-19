Virtual Pro Gaming Beşiktaş Esports ve Türk toplumundan özür diledi!

Dün oynanmayan olaylı maçın ardından bugün Virtual Pro Gaming Beşiktaş Esports ve Türk toplumundan özür diledi. Bildiğiniz gibi dün VPG'de rakip takımı 25 dakika beklemişti ve kurallarda yazıldığına göre max bekleme süresi 5 dakikaydı. Rakip bu süreyi çokça geçti ve diskalifiye olması gerekiyordu ancak olmadı. Bu yüzden Beşiktaş Esports maça çıkmayı reddetti ve hakkını aramaya başladı.

Bugün VPG yaptığı paylaşım ile başta Beşiktaş Esports olmak üzere tüm Türk toplumundan özür diledi!

Kaynak: Playerbros