Virtual Hometex Turkey'i 1665 kişi ziyaret etti
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Virtual Hometex Turkey'i 1665 kişi ziyaret etti

20.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:22
Virtual Hometex Turkey'i 1665 kişi ziyaret etti

Ev tekstili sektöründe Türkiye'nin "ilk sanal fuarı" olarak nitelendirilen Virtual Hometex Turkey'i 1665 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Ev tekstili sektöründe Türkiye'nin "ilk sanal fuarı" olarak nitelendirilen Virtual Hometex Turkey'i 1665 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ile Denizli Sanayi Odası (DSO) tarafından Messe Frankfurt firması paydaşlığında organize edilen "Virtual Hometex Turkey", 12-17 Ocak'ta çevrim içi oturum düzenlendi.

Yaklaşık 2 ay daha erişime açık olacak fuarı 79 ülkeden 1101'i yabancı olmak üzere, toplam 1665 kişi ziyaret etti ve fuar süresince 30 bin kişi etkileşimde bulundu.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu yaptığı yazılı açıklamada, ev tekstili sektöründeki ilk sanal fuarını geride bıraktıklarını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan önemli alıcıların da fuarda aktif ziyaretçi konumunda olduğunu belirten Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türk ziyaretçilere baktığımızda ülkemizde faaliyet gösteren yabancı firmaların satın alımcılarının çoğunluğu oluşturduğunu görüyoruz. Virtual Hometex Fuarı'nın dijital platformu 60 gün daha açık kalacak ve katılımcılarla ziyaretçilerin irtibatı devam edecek. Biz de hem ev tekstili hem de diğer sektörler için dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan yararlanmak istiyoruz. Yeni projelerimizde de Denizli Sanayi Odamızla yol arkadaşlığımız, güç birliğimiz devam edecek."

DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu da sektörde ilk defa gerçekleştirilen fuardan olumlu dönüşler beklediklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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