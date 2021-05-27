Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown PS4 için açıklandı
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Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown PS4 için açıklandı

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown PS4 için açıklandı
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Sega, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown'ı PlayStation 4 için nihayet resmi olarak açıkladı. Virtua Fighter PlayStation 4 için oynanabilir duruma geldi.

Oyunseverler tarafından sıkça aranan ve sorulan oyun olan Virtua Fighter için sonunda resmi bir açıklama geldi. Sega, Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown'u resmi olarak açıkladı.

Yeniden yapım Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, serinin bundan önceki oyunlarındaki temel oynanış ile dövüş sistemini içerecek ve Ryu Ga Gotoku Studio'nun Dragon Engine oyun motoruyla beraber geliştirilmiş grafikler, her bir dövüş alanı için yeni arka plan müziği, yeni kullanıcı arayüzü, yeni açılış sinematiği ve izleyici modu, turnuvalar ve lobi sistemi gibi online içerikler bulunduracak.

İspanyol websitesi Areajugones tarafından oraya atılan bir sızıntı habere göre PlayStation Plus Haziran 2021 bedava oyunlarından biri Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown. Oyunun çıkış yapacağı gün ile PlayStation Plus oyunlarının oyunseverler tarafından oynanılmaya açılacağı gün ile tutuyor.

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