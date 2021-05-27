Virginia vali yardımcılığı seçimleri canlı yayınında Müslüman aday adayına sorulan İslamofobik soru tepki çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Virginia vali yardımcılığı seçimleri canlı yayınında Müslüman aday adayına sorulan İslamofobik soru tepki çekti

Virginia vali yardımcılığı seçimleri canlı yayınında Müslüman aday adayına sorulan İslamofobik soru tepki çekti
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

ABD'nin Virginia eyaleti vali yardımcılığı seçimleri için aday adayı olan Müslüman Sam Rasoul'a televizyondaki canlı ön seçim tartışması sırasında sorulan soru tepki topladı.

ABD'nin Virginia eyaleti vali yardımcılığı seçimleri için aday adayı olan Müslüman Sam Rasoul'a televizyondaki canlı ön seçim tartışması sırasında sorulan soru tepki topladı.

Eyaletin yerel kanalı WJLA'deki aday adaylarının katıldığı seçim tartışmasında, moderatörün Rasoul'a, Müslüman kesimlerden gelen bağışları kastederek "Virginia'daki tüm inançları temsil edip edemeyeceğini" sorması önyargı ve İslamofobi tartışmalarına neden oldu.

Aynı zamanda Virginia eyaletinin ilk Müslüman milletvekili olan Rasoul, programdan sonra Twitter hesabından eyaletin dini özgürlük bildirgesini paylaşarak "Bütün insanlara ve inançlara hizmet ediyoruz. Sizi olduğunuz gibi kabul ediyor ve seviyoruz." ifadelerine yer verdi.

Rasoul, bu tür faydasız soruların sorulmaması gerektiğini belirterek Virginialıların adaylardan sağlık ve eğitim gibi ana konularda yapılacak hizmetleri merak ettiğini kaydetti.

"Müslüman adaya bunun sorulması kabul edilemez"

Müslüman sivil toplum kuruluşu Muslim Advocates'ten Scott Simpson da sorunun Müslüman karşıtı kinaye içerdiğini aktararak "Diğer adaylara yönelik 'Yahudi bağışçılarına mı yoksa Hıristiyan bağışçılarına mı borçlu olacağı' şeklinde bir soru ne kadar anlamsızsa Müslüman adaya bunun sorulması da kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

WJLA televizyonu yönetimi daha sonra yayınladığı açıklamada, sorunun uygunsuz olduğunu kabul ederek Rasoul'un kampanyasına ulaştıklarını ve özür dilediklerini duyurdu.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de yazılı açıklamada, yerel TV'nin özründen duyduğu memnuniyeti dile getirerek Virginia'nın siyasi liderlerini Amerikalı Müslümanların tam yurttaş katılımı hakkını yeniden teyit etmeye çağırdı.

8 Haziran'da yapılacak Virginia vali yardımcılığı ön seçimi için Demokrat partinin 6 aday adayından biri olan Rasoul, seçilmesi durumunda eyalet tarihindeki ilk Müslüman vali yardımcısı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Koronavirüs nerede, ne zaman, nasıl ortaya çıktı? ABD istihbaratından iki farklı senaryo
Koronavirüs nerede, ne zaman, nasıl ortaya çıktı? ABD istihbaratından iki farklı senaryo
NASA'dan İstanbul paylaşımı! Selam gönderip, 'Parlıyorsun' notu düştüler, İmamoğlu da kayıtsız kalmadı
NASA'dan İstanbul paylaşımı! Selam gönderip, "Parlıyorsun" notu düştüler, İmamoğlu da kayıtsız kalmadı
ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sibel Can Ebru Gündeş Hülya Avşar
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Josef De Souza Lukas Podolski Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Virginia vali yardımcılığı seçimleri canlı yayınında Müslüman aday adayına sorulan İslamofobik soru tepki çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 00:01:11. #1.14#

title