Virginia'nın en büyük AVM'si açıldı
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Virginia'nın en büyük AVM'si açıldı

ABD'de Virginia eyaletinin en büyük AVM'si korona virüs salgınına rağmen kapılarını yeniden müşterilere açtı.

Virginia'nın en büyük AVM'si açıldı
23.05.2020 00:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:07

ABD'de Virginia eyaletinin en büyük AVM'si korona virüs salgınına rağmen kapılarını yeniden müşterilere açtı.

Korona virüs salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD'de salgına rağmen bazı eyaletlerde alışveriş merkezleri yeniden faaliyete başladı. ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan en büyük alışveriş merkezi konumundaki Tysons Corner Center kapılarını müşterilerine yeniden açtı. Alışveriş merkezi açılsa da salgın nedeni ile alışveriş merkezinde az sayıda müşteri olduğu görülerken, çok sayıda mağaza ise hala kapalı durumda bulunuyor. Açık olan mağazalarda ise salgın önlemleri gereği en az 5 kişi en fazla 10 kişi aynı anda içeriye alınabiliyor. Bu neden bazı mağazaların önünde kısa kuyruklar oluşuyor. Alışveriş merkezinde salgın nedeni ile maskesiz girmek yasak olurken, mağaza girişlerinde ise çalışanlar müşterileri kontrol ediyor. Kapalı olan birçok mağazanın camlarında ise online hizmet verdikleri hakkında uyarılar bulunurken, müşterileri internet üzerinden alışverişe yönlendiriyorlar.

Öte yandan Tysons Corner Center, Virginia eyaletinin en büyük ve en kalabalık alışveriş merkezi konumunda bulunurken, salgın nedeni ile sessizlik hakim oldu. - VIRGINIA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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