Virginia eyaletinde bir belediye binasında düzenlenen silahlı saldırıda en az 11 kişi hayatını...

ABD'nin Virginia eyaletinde bir kamu binasında düzenlenen saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti, en az altı kişi yaralandı.

Yetkililer, Virginia Beach belediyesinin çalışanı olduğu tespit edilen zanlının olaya müdahale eden polisler tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırganın binada bulunanlara ayrım gözetmeksizin ateş ettiği bildirildi.

Olayda yaralananlardan birinin polis memuru olduğu açıklandı.

Belediye çalışanlarından Megan Banton, binada bulunanlara yere yatmaları uyarısında bulunan bağrışlar duyduklarını aktardı.

Nüfusu 440 bin olan Virginia Beach, eyaletin en kalabalık kenti.

Virginia Beach Belediye Başkanı Robert Dyer, 'kent tarihinin en acı gününü yaşadıklarını' söyledi.

ABD'deki silahların kullanıldığı şiddet olaylarına ilişkin verileri derleyen Gun Violence Archive'e göre son olay ülkede 2019 yılında bugüne kadar meydana gelen 150. kitlesel silahlı saldırı oldu.