Virginia'da okullarda maske zorunluluğunun kaldırılmasına mahkeme engeli
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ABD'de federal yargıç, Virginia Valisi Glenn Youngkin'in okullarda maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin kararnamesinin uygulanmasını askıya aldı.
ABD'de federal yargıç, Virginia Valisi Glenn Youngkin'in okullarda maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin kararnamesinin uygulanmasını askıya aldı.
Arlington Bölge Federal Mahkemesi Yargıcı Louise DiMatteo, bugün Youngkin'in kararına yönelik eyaletteki 7 okul bölgesinin açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin tavsiyesi nedeniyle okullardaki maske zorunluluğunun devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Yargıç DiMatteo, Youngkin'in kararnamesinin uygulanmasını askıya aldı.
Virginia'da 15 Ocak'ta görevine başlayan Cumhuriyetçi Vali Youngkin, göreve gelir gelmez okullardaki maske zorunluluğunu kaldırmıştı.
Eyalette yaklaşık 550 bin öğrencinin eğitim gördüğü 7 okul bölgesi, 24 Ocak'ta Youngkin'e dava açmıştı.