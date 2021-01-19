Virginia'da karşıt görüşlü silahlı grupların gösterileri olaysız geçti
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Virginia'da karşıt görüşlü silahlı grupların gösterileri olaysız geçti

19.01.2021 01:05 | Son Güncelleme: 19.01.2021 01:08
Virginia'da karşıt görüşlü silahlı grupların gösterileri olaysız geçti

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Richmond kentinde, silahlanma hakkını savunan ve ağırlıklı olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen bir grup ile siyahilerin haklarını savunan ve "Black Panthers" olarak bilinen grubun silahları ile düzenledikleri gösteri olaysız geçti.

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Richmond kentinde, silahlanma hakkını savunan ve ağırlıklı olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen bir grup ile siyahilerin haklarını savunan ve "Black Panthers" olarak bilinen grubun silahları ile düzenledikleri gösteri olaysız geçti.

ABD Kongresinin basılmasının ardından başkent Washington'da alınan yoğun güvenlik önlemlerinin gölgesinde Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin töreni hazırlıkları sürerken, başkente yaklaşık 2 saat uzaklıktaki Richmond kenti karşıt görüşlü silahlı grupların gösterilerine sahne oldu.

Genel olarak Trump'ı destekleyen ve ABD Anayasasının Ek İkinci Maddesi kapsamında silahlanma hakkını savunan yüzlerce gösterici, silahları ile Richmond sokaklarına indi ve eyalet meclisinin önünde gövde gösterisi yaptı.

Diğer taraftan, kendilerine "Black Panthers" diyen ve siyahilerin haklarını savunan diğer grup ise ABD'de sivil haklar konusunda sembol bir isim olan siyahi Martin Luther King'i Anma Günü dolayısıyla Richmond'da silahlı gösteri düzenledi.

ABD'de son günlerde kutuplaşma zirve yapmışken bu gösterilerin yapılması endişelere yol açmıştı ancak sıkı güvenlik önemlerinin alındığı kentte herhangi bir olay yaşanmadı.

6 Ocak'ta Trump destekçilerinin Washington'da düzenlediği gösteri, bazı eylemcilerin Kongreye girmesi ile şiddete dönüşmüştü.

Gösteri sırasında biri polis 5 kişi öldürülmüş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma ve tutuklamalar devam ederken Trump'ı destekleyen silahlı "Proud Boys" adlı grup, 50 eyalette silahlı gösteri düzenleyeceğini duyurmuştu.

ABD güvenlik birimleri ise Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine yönelik alınan tehdit bilgileri üzerine başkent Washington'a 25 bin silahlı Ulusal Muhafız sevk etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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