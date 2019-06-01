Virginia'da belediye binasında düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 12 kişinin kimlikleri...

ABD'nin Virginia eyaletinde bir kamu binasında düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 12 kişinin kimlikleri açıklandı.

Belediye Başkanı Dave Hansen 11 kurbanın belediyenin kadrolu çalışanı olduğunu, birinin ise kontralı çalışan olduğunu belirtti.

Virginia Beach belediyesinin çalışanı olduğu tespit edilen zanlı, olaya müdahale eden polisler tarafından öldürülmüştü.

Olayda yaralanan dört kişiden birinin polis olduğu aktarıldı.

Yetkililer adının DeWayne Craddock olduğu açıklanan saldırganın "memnuniyetsiz" bir belediye çalışanı olduğunu söyledi. Craddock belediyede 15 yıldır mühendis olarak görev yapıyordu.

Cuma günü yerel saatle 16.00 sıralarında binaya giren saldırgan, çevredekilere rastgele ateş etmişti.

Yetkililer saldırının yarı otomatik 45 kalibrelik ve susturucu takılmış bir silahla gerçekleştirildiğini belirtti.

Polis memuru James Cervera kurbanlardan birinin bina dışında arabasında, geri kalanların binanın 3 katında vurulduğunu açıkladı. Dört polisin hızlıca binaya girip saldırganı sıkıştırdığı ve "uzun süren bir çatışma sonrası" saldırganın öldürüldüğü belirtildi.

Saldırganı öldüren polislerin daha çok kişinin hayatını kaybetmesinin önüne geçtiğini bildiren Cervera binanın içini "savaş alanına" benzetti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri, aileleri bilgilendirildikten sonra kamuoyuyla paylaşıldı.

Virginia Beach Belediye Başkanı Robert Dyer, 'kent tarihinin en acı gününü yaşadıklarını' söyledi.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında bulunan Robert Williams 41 yıldır belediyede çalışıyordu.

Nüfusu 440 bin olan Virginia Beach, eyaletin en kalabalık kenti.

ABD'deki silahların kullanıldığı şiddet olaylarına ilişkin verileri derleyen Gun Violence Archive'e göre son olay ülkede 2019 yılında bugüne kadar meydana gelen 150. kitlesel silahlı saldırı oldu.