Virgin Orbit, 7 uyduyu yörüngeye fırlattı - Haberler
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Virgin Orbit, 7 uyduyu yörüngeye fırlattı

Virgin Orbit, 7 uyduyu yörüngeye fırlattı
AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

LOS Virgin Orbit şirketi, 7 uyduyu uzaya başarılı şekilde fırlattı.

LOS Virgin Orbit şirketi, 7 uyduyu uzaya başarılı şekilde fırlattı.

Şirket, Güney California çölündeki Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan hareket eden Boeing 747 ile taşınan uyduların, California sahili açıklarında yaklaşık 35 bin fit yükseklikte fırlatıldığını bildirdi.

"Bulutların Üzerinde" adı verilen misyon ile fırlatılan uyduların başarılı şekilde yörüngeye yerleştiği aktarıldı.

Uydular arasında ABD Savunma Bakanlığı, Polonyalı SatRevolution ve Uluslararası Spire Global şirketlerine ait uydular yer aldı.

2017 yılında İngiliz milyarder Richard Branson tarafından kurulan Virgin Orbit, 2021'in ocak ve haziran aylarında iki başarılı fırlatma işlemi daha gerçekleştirmişti.

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AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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